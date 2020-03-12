مصر | نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونسقت الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق.
وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.
وجاءت كالتالي: التأكد من سلامة الإطارات، وصلاحية فرامل اليد، وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة، وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.
على قائدي السيارات الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة، ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية، وضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة، وجلوس الأطفال من دون سن السابعة، في المقاعد الخلفية.
كما يجب الحرص من استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقد التركيز في أثناء قيادة السيارة، وضع طفلك أمام عجلة القيادة في أثناء السير، وتجنب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ولا تقد سيارتك وأنت في حالة إرهاق.
وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.
وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.