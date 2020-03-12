مصر | نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، الخدمات على مدار الـ24 ساعة على الطرق السريعة، والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ونسقت الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق.

كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة، فضلا عن التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار. وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم. وجاءت كالتالي: التأكد من سلامة الإطارات، وصلاحية فرامل اليد، وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة، وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء. على قائدي السيارات الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة، ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية، وضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة، وجلوس الأطفال من دون سن السابعة، في المقاعد الخلفية. Advertisements

كما ينبغي ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية. كما يجب الحرص من استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقد التركيز في أثناء قيادة السيارة، وضع طفلك أمام عجلة القيادة في أثناء السير، وتجنب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ولا تقد سيارتك وأنت في حالة إرهاق.