أخبار مصر | رغم سوء الطقس.. انتظام الحركة السياحية بمختلف مزارات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم سوء الطقس.. انتظام الحركة السياحية بمختلف مزارات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه رغم سوء الأحوال الجوية و تحذيرات الأرصاد الجوية إلا أن السائحين والزائرين توافدوا اليوم الخميس بأعداد كبيرة إلى المواقع الأثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية، أهمها منطقة: "أهرامات الجيزة، ومعابد الأقصر، والكرنك، وحتشبسوت، ووادي الملوك، وأبو سمبل".
وأوضح وزيري: أن منطقة وادي الملوك بالبر البري في الأقصر زارها في الساعات الأولى من صباح اليوم ما يقرب من ٣٠٠٠ زائر.
وأشار إلى أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، حيث توافدت بكثرة إلى مدينة الأقصر لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، طريق "قنا الاقصر"، وطريق "قنا -سوهاج"، وطريق "قنا -البحر الأحمر"، وطريق "قنا نجع حمادي"، لوجود رياح شديدة وانعدام الروية على الطرق.
وأغلقت إدارة المرور الطريق في الاتجاهين، ونشر الخدمات المرورية لمنع حدوث أي حوادث مرورية، إذ أهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين دون وقوع حوادث.