أخبار مصر | رغم سوء الطقس.. انتظام الحركة السياحية بمختلف مزارات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم سوء الطقس.. انتظام الحركة السياحية بمختلف مزارات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه رغم سوء الأحوال الجوية و تحذيرات الأرصاد الجوية إلا أن السائحين والزائرين توافدوا اليوم الخميس بأعداد كبيرة إلى المواقع الأثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية، أهمها منطقة: "أهرامات الجيزة، ومعابد الأقصر، والكرنك، وحتشبسوت، ووادي الملوك، وأبو سمبل".

وأوضح وزيري: أن منطقة وادي الملوك بالبر البري في الأقصر زارها في الساعات الأولى من صباح اليوم ما يقرب من ٣٠٠٠ زائر.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، حيث توافدت بكثرة إلى مدينة الأقصر لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.