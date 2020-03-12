أخبار مصر | عن طريق "الواتس آب".. كيفية إرسال شكاوى بتجمعات مياه الأمطار في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن طريق "الواتس آب".. كيفية إرسال شكاوى بتجمعات مياه الأمطار في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، أرقام تلقي شكاوى المواطنين، بشأن تجمعات مياه الأمطار، وسرعة معالجتها والتدخل السريع لشفطها، وحل أي معوقات تواجه المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وخصصت المحافظة، غرفة عمليات فرعية بكل حي ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقي شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتي تعمل على مدار الساعة.

وتستمر غرفة العمليات المركزية، باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بالالتزام بالرقم المخصص لتلقي الشكاوى والبلاغات وفقًا لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم ولضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية في حالة عدم تلقي استجابة من الغرف الفرعية.

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وأكدت، أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسي وهو توفير أفضل الخدمات وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا دافئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎصفة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا ﺷﺪﻳﺪا اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.