أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: ننسق مع وزارة الإسكان لشفط مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: ننسق مع وزارة الإسكان لشفط مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، إن المحافظات اتخذت مجموعة من الإجراءات لموجهة سقوط الأمطار الغير متوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات، وكذا التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور والقوات المسلحة. وأضاف: أنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف، بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مضيفًا: تم إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وفتح غرف الإيواء بكل محافظة تحسبا لأي طوارء قد تحد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا دافئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪيد اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

كما يتوقع الخبرا، أن يشهط الطقس أمطار ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

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