أخبار مصر | وزيرة الصحة ترأس غرفة الأزمات لمتابعة تداعيات الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة ترأس غرفة الأزمات لمتابعة تداعيات الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المُنعقدة بالديوان العام، صباح اليوم الخميس، لمتابعة التأمين الطبي لأي طارئ يُسفر عنه الطقس السيئ الذي تشهده محافظات الجمهورية.

وأمرت الوزيرة برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المستشفيات، وتوفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة، من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ.

وشكلت هالة زايد، فريقًا للانتشار السريع من الأطباء، مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة، للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.

فيما تشمل خطة التأمين الطبي، التي أعلنت عنها وزيرة الصحة أمس الأربعاء، زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، بالإضافة إلى توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، وتشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.