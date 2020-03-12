أخبار مصر | العثور على قطع أثرية تقود لمقابر ملوك الأسرة 18 بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على قطع أثرية تقود لمقابر ملوك الأسرة 18 بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البعثة العاملة في وادي الملوك برئاسة الدكتور "زاهي حواس" العثور على ٢٠٠ أوستروكا، وهي قطع حجرية وفخارية عليها كتابات هيروغليفية وهيراطيقية.

وأشار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أنه يبحث عن مقبرة الملك "تحتمس الثاني"، ومقبرة الملك "أمنحتب الأول"، ومقبرة الملك "رمسيس الثامن" وملكات وأُمراء وأميرات الأسرة ١٨، وتُشير النصوص على الأوستراكات التي تم الكشف عنها إلى العمال اللذين بنو مقابر هؤلاء الملوك.

جاء ذلك في أثناء تفقد الدكتور زاهي حواس لأعمال الحفائر التي تقوم بها بعثته صباح اليوم في وادي الملوك بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

وكانت البعثة العاملة في وادي القرود برئاسة حواس قد عثرت في أكتوبر العام الماضي 2019 على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك وبجوارها حفر للتخزين وهو الكشف الأول من نوعه.

كما تم الكشف وقتها عن فرن لحرق الفخار والمعادن والذي عُثر بجواره على خاتمين من الفضة وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة الثامنة عشرة".

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كما عثروا أيضا على رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التي كان يُطلق عليها جناح حورس.

كما عثرت البعثة الثانية في أكتوبر 2019 والعاملة في وادي الملوك الشرقي على العديد من القطع الأثرية منها 42 كوخ صغير كان يضع العمال فيها الأدوات التي كانوا يستخدمونها في بناء المقابر

إضافة إلى العديد من اللوحات المنقوشة بالهيروغليفية وأجزاء من مقابر منقوشة وخواتم من عصر الرعامسة.

وتوافدت أعداد كبيرة من السائحين إلى مدينة الأقصر قادمة من سفاجا والغردقة في رحلة ما تسمى "باليوم الواحد"؛ وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت في استقبال زائريها من مختلف دول العالم من بينهم من إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وإنجلترا وكرواتيا وولاتفيا، وأن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يتم إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، وأن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم.

حيث زار آلاف من الزائرين والوفود السياحية، العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفةً عامةً و مدينة الأقصر بصفة خاصة منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادى الملوك و معبد مدينة هابو بالبر الغربى بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.