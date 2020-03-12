شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اتحاد طلاب المدارس على الشكل النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصادر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن اتحاد طلاب مدارس مصر، استقر على الشكل النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة والتعديلات المقترحة على مسودة الجدول التى جرى إعلانها، موضحة أنه ستجرى مناقشة المقترحات النهائية مع وزارة التربية والتعليم وتبادل الآراء لقيام الوزارة بالاستقرار على الشكل النهائى.

وأوضحت المصادر، أن استقرار الطلاب على التصور النهائى للجدول جاء بعد استقبال أراء الطلاب خلال الفترة الماضية على مقترح الجدول، موضحة أن أعضاء المكتب التنفيذى أصبح لديهم تصور بمطالب زملائهم حول الجدول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل، فى حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يجرى منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو، كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



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وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبى.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.