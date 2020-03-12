شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة غدا تتضمن التوعية بأهمية النظافة والأخذ بالأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة، التى سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء ستتضمن فى الخطبة الثانية تأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وبما لا يجاوز الوقت الذى حددته الوزارة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى، محذرة من تجاوز هذا الوقت المحدد، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت .

من جانب آخر، وجه وزير الأوقاف بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع العاملين بها بسائر تعليمات الوزارة الدعوية والإدارية .

واعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، يوم الاثنين، قرارا وزاريا بتكليف الشيخ ماجد راضى فرج شويبة مدير إدارة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتسيير أعمال مدير أوقاف السويس .

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

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وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن أى واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أى دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيجرى إلغاء تصريحها فورًا .

وحذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بالأوقاف من الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمى للوزارة من بيانات رسمية فى مرحلة تتطلب أعلى درجة الدقة فى كل كلمة.

من جانب آخر، وجه وزير الأوقاف بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع العاملين بها بسائر تعليمات الوزارة الدعوية والإدارية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الحالى والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب التى عقدت الثلاثاء الماضى، برئاسة الدكتور أسامة العبد، يؤيدون جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها وزارة الأوقاف فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الأوقاف، أن الجميع يؤيدون الإجراءات سواء بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة أم بتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة، وما عرضه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى هذا الشأن، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.