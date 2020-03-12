شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة التمريض تناقش ميزانية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الجمعية العمومية العادية لعام 2020، وفقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976، بشأن نقابة التمريض، يوم الخميس 26 مارس 2020.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، لنقابة التمريض، ميزانية النقابة لعام 2019، وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، والموازنة العامة للنقابة لعام 2020، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير المراقب المالى للحسابات.

من ناحية أخرى، حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية النقابة، من أهمها: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل، و أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

كما تشترط النقابة، أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية: بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له، ودبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله، وأن يكون حاصل العضو على دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله، بالإضافة إلى دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها، وشهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات، بجانب أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.