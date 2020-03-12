أخبار مصر | نقيب المحامين: الانتخابات تجرى تحت إشراف النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: الانتخابات تجرى تحت إشراف النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، والمرشح علي نفس المقعد، أن الانتخابات المقرر عقدها يوم 15 مارس الجاري، تجرى تحت إشراف النيابة الإدارية، حيث يشرف عضو منها على كل صندوق اقتراع، بمعاونه موظف من ذات الجهة.

وأشار "عاشور"، إلى أن التصويت والفرز سيتم بحضور مندوبي المرشحين وفي ذات مكان الاقتراع، ثم إعلان النتائج وإبلاغها للجنة العامة.

هذا، وتجري الاستعدادات على قدم وساق لإجراء انتخابات المحامين التي تعقد في 15 من مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.