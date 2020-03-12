شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح بالمنوفية.. والمحافظة تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة االمنوفية، الخميس، لسقوط أمطار ورياح فيما انخفضت درجات الحرارة بصورة مفاجئة وتركزت الأمطار بصورة كبيرة في المدن.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعدد من سيارات «الكسح» وشفط المياه، لمواجهة موجة الطقس المتقلب الذي تشهده أنحاء المحافظة، وسط حالة من التقلبات الجوية التي أعلنت عنها وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

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فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ، وسط تنسيق تام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه وتوافر المعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وكذلك التأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث أي حوادث بالطرقات العامة والسريعة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة الإعصار الذي سيضرب البلاد، مضيفا أنه تم تفعيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع اى خسائر والتحرك بشكل سريع.

وطالب محافظ المنوفية المواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة والإبلاغ عن أية أعمدة بها أسلاك مكشوفة بنطاق المحافظة والابلاغ عنها فورا ليتم التعامل معاها بشكل سريع منعا لحدوث كارثة.