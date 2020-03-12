شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة التنين».. أمطار رعدية على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة أسوان منذ قليل لسقوط أمطار رعدية على مختلف الأنحاء مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السىء واحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التي شهدتها المحافظة.

وتم التأكد من عدم وجود أي تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 مليون متر مكعب 3، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، ومراجعة المعدات والسيارات المستخدمة في كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها.