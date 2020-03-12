شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن فرض غرامة على الذبح العشوائى للطيور فى الشوارع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك بعض التصرفات والسلوكيات تكون غير حضارية وتشكل عادة سيئة وتكون أسلوبًا غير ملائم للتطور المجتمعى، ورغم ذلك لا يمثل هذا السلوك جريمة أو ما يمكن أن نطلق عليه سلوكًا إجراميًا لأن هذا التصرف يندرج تحت سلوكيات فى العمل سيئة، بمعنى سلوك سيئ فى العمل.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن من هذه السلوكيات ذبح الطيور العشوائى فى الشوارع والطرقات وكذلك ذبح الأغنام، لافتًا إلى أن هذا سلوك هو عادة يجب الإقلاع عنها لأن من آثارها التلوث البيئى وانتشار الأمراض وكذلك انتشار ظاهرة القمامة، وهذا لا يلائم التطور الحضارى المشهود، متابعًا: لذلك هذه ظاهرة تحتاج إلى توعية وإرشادات من الضرورى اتباعها حتى الإقلاع عن هذا المظهر غير المقبول.

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وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: لا يوجد ما يمنع من وضع بعض الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها مع المهن التى تتعامل فى مثل تلك الحالات، وفى حالة المخالفة من الممكن توقيع غرامة لمخالفة الاشتراطات الواجبة الاتباع حرصًا على المظهر الحضارى.

وفى وقت سابق، أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة أن تشن المحليات حملات رقابة فى الأسواق والشوارع لمعاقبة كل من يتورط فى ذبح عشوائى للطيور فى الشوارع، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر كبير على صحة المواطنين، وتساهم فى نشر التلوث الناتج عن دماء تلك الطيور التى تتناثر فى الشوارع، موضحًا أن هناك تشريعًا بالفعل يجرم ذبح الطيور فى الشوارع.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن هناك ضرورة لإجبار الجميع على ذبح الطيور فى الأماكن المخصصة للذبح بحيث يكون هناك رقابة، بجانب منع نشر التلوث فى الشوارع، إلا أن هناك أسواقًا ما زالت تشهد ذبحًا للطيور فى الشوارع خاصة فى القرى والأرياف.