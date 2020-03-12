شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط يجب توافرها فى المبعوثين للدراسة بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.ونصت المادة (8) من مشروع القانون على أنه يجب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها.

4- أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

Advertisements

6- ألا يكون قد سبق إيفاده في ذات غرض البعثة.

7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمى أو لسوء السلوك.

8- ألا يكون المتقدم معاراً أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تُضمِّن الإعلان عن البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وانتقاء أفضل العناصر.