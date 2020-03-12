شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط يجب توافرها فى المبعوثين للدراسة بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها.
4- أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.
6- ألا يكون قد سبق إيفاده في ذات غرض البعثة.
7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمى أو لسوء السلوك.
8- ألا يكون المتقدم معاراً أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.
9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.
وللجنة أن تُضمِّن الإعلان عن البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وانتقاء أفضل العناصر.
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