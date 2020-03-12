شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 10 شوارع بالإنترلوك فى البساتين ضمن خطة تطوير جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء محمود ضياء، أعمال رصف لـ10 شوارع بالحى ضمن خطة التطوير الجارية، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث جرى تركيب بلاط إنترلوك بشوارع "مكة المكرمة، الجامع، حسن عبدالرازق، زين العابدين، عاشور عزام، المدينة المنورة، فهمى الجمل، عبد عبد النبى صالح، شارع أحمد الحاوى المتفرع من شارع مزرعة البط".

وفى السياق، أكد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، أن فى إطار توجيهات المحافظ بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال تم متابعة تجريد وفرد طبقة من الدقشوم بشارع مسجد التنعيم بمنطقة بير ام سلطان تمهيدا لأعمال الأسفلت بالشارع .

كانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وقعت على بروتوكول تعاون بين المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، للقيام بأعمال رصف الطرق بنطاق حى حلوان ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

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كانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أكدت، أن مخطط تطوير سور مجرى العيون بمصر القديمة، يشمل إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور بالإضافة إلى مسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليًا إزالة منطقة كوم غراب بمصر القديمة‏، وذلك استكمالاً لأعمال إزالة المناطق العشوائية والتى تعتبر جزءًا من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة، ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الحياة والسحلية، وذلك تمهيدًا لتطويرها واستغلالها سياحيًا، كما تم نقل سكانها لوحدات آمنة ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

وأشارت إلى أن أعمال الهدم والإزالات شملت مناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط وأبو السعود العشوائية ومحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك تمهيدًا لتطويرها واستغلالها سياحيًا، وذلك جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.