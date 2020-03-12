شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 31 ألفا و243 مهندسا زيادة بالمستحقين للمعاشات خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمهندسين، إن عدد المستفيدين من المعاشات شهد ارتفاعًا خلال عام 2019، حتى بلغ نحو 137 ألفا و836 مهندسا، بإجمالى مستحقات بلغت مليارا و109 ملايين، و75 ألفا و442 جنيها، مقابل 129 ألفا و950 مهندسا مستحقا للمعاشات فى 2018، بإجمالى مبالغ بلغت نحو 973 مليونا و561 ألفا و598 جنيها، بفارق 7 آلاف و913 مهندسا.

وأوضحت نقابة المهندسين، فى تقرير لها، حول أعداد المستفيدين بالمعاشات، والمبالغ المنصرفة خلال 5 سنوات، أن عدد المستحقين فى للمعاشات فى 2015، كان 106 آلاف و593 مهندسا، بإجمالى مبالغ 636 مليون و537 ألف و384 جنيه، بزيادة فى أعداد المستحقين بحوالى 31 ألف و243 مهندس، عن عام 2019، مشيرة إلى أن المعاشات فى 2015 كانت قيمتها 550 جنيه، مقابل 800 جنيه فى عام 2019.

وأشارت النقابة فى التقرير، إلى أن أعداد المستحقين للمعاشات فى 2016 كانت 116 ألفا و36 مهندسا، بإجمالى مبالغ 801 مليون و564 ألفا و513 جنيها، وفى عام 2017 بلغت أعداهم 123 ألفا و509 مهندسين، بإجمالى مبالغ 921 مليونا و11 ألفا و557 جنيها، مشيرة إلى استقرار قيمة المعاشات على 700 جنيه، خلال أعوام 2016، و2017، و2018.

وكانت نقابة المهندسين، قد أعلنت أنه بعد عجز بصندوق المعاشات، استمر لمدة 5 سنوات متتالية، فى الفترة من 2013 وحتى 2017، بإجمالى مبالغ حوالى 465 مليون جنيه، نجحت نقابة المهندسين، برئاسة المهندسى هانى ضاحى، من تحقيق فائض خلال عامين بلغ نحو 542 مليون جنيه ونصف، بإجمالى فائض عن العجز المحقق بحدود 87 مليون جنيه، حيث تمكنت من تحقيق فائض فى ميزانية النقابة فى 2019، بلغ 365 مليون جنيه، وهو أكبر فائض فى ميزانية يحقق فى تاريخ ميزانيات النقابات المهنية، خلال عام واحد.