شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: منع السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا ابتداءً من الجمعة لمدة 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداءً من الجمعة ولمدة 30 يوما، وأوضح ترامب أنه تم اتخاذ إجراءات لخفض تأثير أزمة الفيروس على الأمريكيين.

جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب للأمريكيين بشأن وباء كورونا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه تم تسجيل انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبى اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد، وأضاف ترامب: أن بلاده خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.

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وتابع، "لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا"، وشدد ترامب، "أمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال في الولايات المصابة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".

يذكر أن عدد الإصابات بالفیروس فى الولایات المتحدة تجاوز 1200 حالة كما تجاوز عدد الوفیات 37 شخصا.

ويشار إلى أن عمدة العاصمة الأمریكیة واشنطن موریل باوسیر أعلن فى وقت سابق الیوم ،حالة طوارىء فیھا بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19 فیھا إلى 10 حالات، بعدما تم اكتشاف ست إصابات جديدة .

وجاء إعلان الطوارئ بعد قرار سابق لعمدة المدينة بمنع التجمعات العامة حتى نهاية شهر مارس، كما طـُلـِب من بعض الأشخاص عزل أنفسهم، بعد حضورهم مناسبة في كنيسة شهدت إصابتين بفيروس كورونا المستجد، وحتى يوم الأربعاء، بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة ككل، 31، أما حالات الإصابة فقد تجاوزت الألف، حسب مسؤولي صحة فيدراليين.