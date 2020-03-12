شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تقرر إلغاء الإجازات بشركاتها حتى السبت بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، تقرر إلغاء كافة الإجازات بشركات توزيع الكهرباء من الخميس وحتى السبت وإعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، موكداً أن فرق الصيانة والفرق الفنية ستكون منتشرة اليوم للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال فنية طارئة.

وأضاف الدستاوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع خلال سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية التى ستشهدها البلاد اليوم وذلك برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

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وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة ورود أى بلاغ أو شكوى بوجود عطل.