صور.. "ليلة وقفة الإعصار".. المصريون يواجهون موجة الطقس السيئ بالكوميكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إعصار محلى محطوط على كورونا، يا ليلة الإعصار أنستينا وجددتى الأمل فينا".. بهذه "الإفيهات" وغيرها حول المصريون تخوف البعض من موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد اليوم الخميس إلى موجة من الابتسامات والتندر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
ففى الوقت الذى حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، أخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعى نشر "بوستات" كوميدية تتندر على هذه الموجة، ونشر صور للإقبال على محال اللب والسودانى وكأن المصريين يستعدون للاحتفال بهذه الموجة الشديدة من عدم استقرار الطقس.
وانطلقت العديد من التعليقات الساخرة من حالة الطقس السيئ، حيث قالت "هنا" من خلال تغريدتها: "يا ليلة الإعصار أنستينا.. جددتى الأمل فيا، أما "هلا"، قالت: "حد يعرف بيطبخوا إيه فى الإعصار"، ورصد أخر أقبال المصريين على محلات المسليات والمكسرات، بينما لم يتضح حقيقة تلك الصور، حيث زعم أن المصريين يشترون اللب والسودانى لمتابعة سوء الأحوال الجوية ولعدم تمكنهم الخروج من منازلهم.
وعلى غرار مهرجان "بنت الجيران" كتب أحد المغردين قائلاً: "الخميس: إعصار محلى محطوط على كورونا"، وعن إعلان يوم الخميس أجازة تزامنًا مع الإعصار، عقلت ربة منزل: "لا أجمد كده عيال أيه اللى أنت خايفة يقعدوا فى البيت أمال لو عرفتى أن جوزك ممكن ما يروحش الشغل".
يشار إلى أن الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن سرعة الرياح اليوم قد تصل إلى 60 كيلو مترا فى الساعة الواحدة، بما يعادل 30 عُقدة، وهى سرعة كبيرة للرياح، ووارد أن يؤثر على اللوحات المعدنية والأشجار والمنازل القديمة والمتهالكة، لذلك لابد من البقاء بالمنزل.
وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد من أجل الطقس الذى ستشهده البلاد خلال اليومين القادمين، وأن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال الأمطار والرياح وأجهزة الدولة كلها تتعاون من أجل ذلك، وأن الملاحة البحرية ستكون مضطربة لأن الأمواج ستكون مرتفعة وقد تصل إلى الجانب الأخر الذى يوجد به الأماكن السكنية، والمناطق الساحلية ستشهد أمطارًا غزيرة للغاية، وأن نشاط الرياح القوى يمكن أن يَثير الأتربة فى بعض المناطق الصحراوية، وأن بعض المناطق قد تتجاوز الـ30 عُقدة وهو رقم كبير للغاية.
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