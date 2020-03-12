ريهام تطلب الخلع: "جوزي طردني بسبب سندوتش كبدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "ريهام .أ"، 30 سنة، مدرسة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها خلع زوجها "أ .أ"، 34 سنة، مبررة طلبها: "طردني بسبب سندوتش كبدة".

قالت "ريهام" في دعواها التي حملت رقم 1849 لسنة 2019، إنها تزوجت منذ سنة من مندوب بشركة أدوية، مشيرة إلى أن شخصيته كلها عيوب ولم تكتشفها إلا بعد الزواج؛ حيث ظهر على حقيقته بعد الزواج بأسبوع.

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وأضافت الزوجة: "من أول يوم في الزواج شرط علي زوجي أن استيقظ مبكرا حتى أجهز له سندوتشات للفطار، وفي يوم ذهب للعمل وأخذ السندوتشات وفوجئت باتصاله وهو يقول: "أنتي لو عاملة سندوتش لكلب كنت قدرتيه أكثر مني"، وعندما حاولت الزوجة الاستفسار منه عما حدث سبها طلب منها مغادرة المنزل قائلًا: "مش عايز أجي من الشغل ألقاكي في البيت".

استكملت "ريهام": "تركت المنزل وأقمت أسبوعين عند أسرتي وزوجي لم يسأل عني و فوجئت باتصال من جارتي تخبرني أن زوجي تزوج في شقتي".

ولجأت السيدة الثلاثينية إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن، وحررت محضر بقسم الشرطة بقيمة المنقولات.