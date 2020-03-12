شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة التنين»: أمطار في أكتوبر.. وانعدام الرؤية على طريقي أسيوط والواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت رياح محملة بالأتربة طريق أسيوط الخارجة وطريق الواحات البحرية الفرافرة، نتيجة انعدام الرؤية، كما تم غلق طريق باريس الخارجة بطول 90 كيلومترا.

من جانبه، قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد غلق طريق الخارجه - أسيوط نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية.

كما وجه المحافظ بضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وعدم التحرك من منازلهم إلا في الضرورة القصوى حفاظ على أرواحهم، وسيتم الإعلان عن فتح الطريق فور تحسن الحالة الجوية.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، مع شدة الرياح والأتربة على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

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وهطلت أمطار متوسطة في أكتوبر والشيخ زايد، مع بداية «عاصفة التنين»، التي من المتوقع أن تضرب مصر الخميس.

وفي محطة الجيزة، تزاحم آلاف المواطنين كمحاولة للحاق بقطار الصعيد، ويحاول العاملون في المحطة إقناعهم بحسن التنظيم.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وقال الدكتور محمد على فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتعرض في بداية فصل الربيع لرياح الخماسين منذ أيام القدماء المصريين، وهي حالة مناخية مرتبطة بمصر فقط، وهي عبارة عن زيادة في سرعات الرياح المحملة بالرمال والأتربة القادمة من الصحراء الغربية، وتُلقى على الوادي والدلتا.

وأضاف «فهيم»، خلال حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية ON E، اليوم الأربعاء، أن منخفض ليبيا الحار القادم من الصحراء الكبرى المتسبب في رياح الخماسين جاء مبكرًا هذا العام، بينما منخفض أوروبا البارد الذي يتسبب في خفض درجات الحرارة جاء متأخرا، وهذا يتسبب في عاصفة التنين نتيجة تلاقي المنخفضين في الصحراء الغربية، وخاصة جنوب مطروح وسيوة وجنوب السلوم، حتى غرب الإسكندرية معرضة لهبات شديدة جدًا من الرياح وكميات كبيرة من الأمطار تصل لحد السيول.

وتابع أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أننا سنشهد تقلبات وتغيرات مناخية شديدة، معقبًا: «هنشوف الـ 4 فصول في يوم واحد»، منوهًا إلى أن سرعة الرياح داخل عاصفة التنين الترابية عالية جدًا، وينتج عنها اختراق للأنسجة النباتية مما يؤدي لإصابة النباتات بجروح، واختناق الثغور التنفسية.