شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "ليلة وقفة الإعصار".. المصريون يواجهون موجة الطقس السيئ بـ"الكوميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إعصار محلى محطوط على كورونا، يا ليلة الإعصار أنستينا وجددتى الأمل فينا".. بهذه "الإفيهات" وغيرها حول المصريون تخوف البعض من موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد اليوم الخميس إلى موجة من الابتسامات والتندر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

ففى الوقت الذى حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، أخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعى نشر "بوستات" كوميدية تتندر على هذه الموجة، ونشر صور للإقبال على محال اللب والسودانى وكأن المصريين يستعدون للاحتفال بهذه الموجة الشديدة من عدم استقرار الطقس.

وانطلقت العديد من التعليقات الساخرة من حالة الطقس السيئ، حيث قالت "هنا" من خلال تغريدتها: "يا ليلة الإعصار أنستينا.. جددتى الأمل فيا، أما "هلا"، قالت: "حد يعرف بيطبخوا إيه فى الإعصار"، ورصد أخر أقبال المصريين على محلات المسليات والمكسرات، بينما لم يتضح حقيقة تلك الصور، حيث زعم أن المصريين يشترون اللب والسودانى لمتابعة سوء الأحوال الجوية ولعدم تمكنهم الخروج من منازلهم.

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وعلى غرار مهرجان "بنت الجيران" كتب أحد المغردين قائلاً: "الخميس: إعصار محلى محطوط على كورونا"، وعن إعلان يوم الخميس أجازة تزامنًا مع الإعصار، عقلت ربة منزل: "لا أجمد كده عيال أيه اللى أنت خايفة يقعدوا فى البيت أمال لو عرفتى أن جوزك ممكن ما يروحش الشغل".