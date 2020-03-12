إنفوجراف.. وزير التعليم يواجه الأسئلة الشائعة عن الدراسة بإجابات قاطعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من القرارات المتعلقة بالدراسة والوقاية من فيروس كورونا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة فى جميع مدارس الجمهورية وسنعلن عنها مطلع الأسبوع القادم. وجاءت أبرز قرارات وزير التربية والتعليم كالتالى: استمرار الدراسة فى المدارس والجامعات بلا تغيير.

لا تغيير فى المحتوى التعليمى

لا تغيير في جدول الامتحانات او الخريطة الزمنية المعلنة

وقف الأنشطة التربوية في المدارس

تقوم كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول بعد إيقاف حصص الأنشطة التربوية

لا توجد حالة إيجابية واحدة في أي مدرسة

في حالة اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها

إعداد تعليمات للدراسة من المنزل للسنوات من الصف الثالث الإبتدائي الي الثانى الإعدادى



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