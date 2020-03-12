فيديو.. سقوط أمطار خفيفة بالقاهرة والجيزة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو 7 سقوط أمطار خفيفة بالقاهرة والجيزة تزامنا مع اعلان هيئة الأرصاد الجوية، عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس ، وحتى السبت.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب موجة الطقس السئ التي ستتعرض لها البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متزامن مع منخفض جوى أخر متعمق في طبقات الجو العليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت المـوافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس،كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السئ من السبت.