شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق "أسيوط ـ الخارجة" بسبب رياح محملة بالأتربة وانعدام الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور بياناً بشأن إغلاق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم غلق طريق أسيوط الخارجة لوجود رياح محملة بالأتربة واتنعدام الرؤية.

ووفق البيان، تم غلق طريق الواحات البحرية – الفرافرة لوجود رياح محملة بالأتربة، إلى جانب غلق طريق باريس الخارجة بطول كيلو طريق داخلى 90.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد،قال قال إنه تم التواصل مع جميع الأجهزة بالدولة قبل هذه الموجة بـ 48 ساعة بما فيها غرفة العمليات بمجلس الوزراء، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وعدم انتظار السيارات أسفل لوحات الإعلانات، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين التزام المنازل قدر الإمكان.

وتابع شاهين أن البلاد ستشهد بنهاية الأسبوع حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسوف تكون فى يومى الخميس والجمعة وستقل حدتها يوم السبت على معظم محافظات الجمهورية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى تقدمة الإعلامية جيهان لبيب، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح بقوة وستصل هذه الرياح إلى حد العاصفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة وستصل سرعة الرياح لأكثر من 75 كم في الساعة.

Advertisements

وواصل شاهين أنه من المتوقع هطول الأمطار بغزارة على بعض المناطق ومنها القاهرة مؤكدًا أن الجميع سيشعر بانخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 16 و17 درجة مئوية.

من جانب آخر قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه متوقع سقوط الأمطار بواقع أكثر من 45 ملى وتصل لحد السيول.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الحالة طبيعية فى هذا التوقيت من العام.

وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.