شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى الأمريكى المتعافى من كورونا: سعيد بزيارة مصر بسبب علاقة الدفء والحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصحفى الأمريكى مات سويدار ، الذى وثق رحلته من بالإصابة فيروس كورونا عبر الباخرة النيلية بالأقصر، إلى الحجر الصحى، "سعيد بزيارتى لأماكن كثيرة فى مصر، وتعرضت للإصابة بالمرض قبل مغادرة مصر بساعتين فقط، والآن أتمتع بصحة جيدة وجميع التحاليل سلبية للمرض وسعيد بذلك".

وأضاف مات سويدار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"،: "المصريين ساعدونى في تعلم بعض الكلمات باللغة العربية مثل كلمة "منديل" و "شكرا حبيبي". واستمر في المستشفى لمدة 9 أيام وأحب مصر ويتمنى العودة لبلدى وأصدقائى، واتمنى زيارة مصر مجددا وبالرغم من موضوع كورونا الا اننى احب مصر وسأزور مصر بسبب علاقات الدفء والحب مع المصريين الذين تواصلت معهم".

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وقال مات سويدار، عبر حسابه على تويتر: "هذا هو آخر تيشيرت اشتريته قبل اختبار فيروس كورونا.. شكراً لجميع أصدقائي المصريين الجدد وأطيب تمنياتي، ولكل شخص في المنزل أحصل على طعام صحى لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا".