شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن ارتفاع إجمالى الإصابات بـ كورونا لـ 67 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
الصحة تعلن ارتفاع إجمالى الإصابات بـ كورونا لـ 67 حالة وتعافى 8 مصابين
الصحة العالمية: إصابة 118381 حالة بفيروس كورونا حول العالم ووفاة 4292
النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية
التموين: صرف حصص المطاحن والمخابز ليومى الخميس والجمعة تحسبا لسوء الطقس
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشائعات عن فيروس كورونا عبر "فيس بوك"
الحكومة توافق على اتفاقية إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة
احذر الاقتراب من الشواطئ.. توقعات بارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار
تعرف على قرار ضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر × 14 نقطة
محافظ القاهرة: أرقام ساخنة وغرف عمليات مع الأرصاد لمواجهة الأمطار
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