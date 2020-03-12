شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن ارتفاع إجمالى الإصابات بـ كورونا لـ 67 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة تعلن ارتفاع إجمالى الإصابات بـ كورونا لـ 67 حالة وتعافى 8 مصابين اللجنة الأولمبية تقرر تغيير اسم نادى "مصمص" إلى طيبة الرياضى الصحة العالمية: إصابة 118381 حالة بفيروس كورونا حول العالم ووفاة 4292 ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا فى أوروبا لـ 930 ونحو 22 ألف إصابة البابا تواضروس: "الموبايل من أوثان العصر الحديث فتخلوا عن عبادته" النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية التموين: إلغاء الإجازات بديوان الوزارة والمديريات غدا لمتابعة سير عمل المخابز "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية وتعدل الجدول المدرسى للوقاية من كورونا التموين: صرف حصص المطاحن والمخابز ليومى الخميس والجمعة تحسبا لسوء الطقس القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشائعات عن فيروس كورونا عبر "فيس بوك" الحكومة توافق على تعاقد وكالة الفضاء المصرية مع مؤسسة سور الصين العظيم الحكومة توافق على اتفاقية إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة Advertisements الرى: مصر ستشهد سقوط كمية أمطار غير مسبوقة احذر الاقتراب من الشواطئ.. توقعات بارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار المحافظات تنشر فرق الطوارئ وتطهر بالوعات الأمطار استعداد لسوء الطقس غدا..صور نقابة الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية للأوضاع الصحية فى مواجهة كورونا تعرف على قرار ضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر × 14 نقطة وزيرة التضامن: تزويد فرق أطفال بلا مأوى بالبطاطين والمعونات لمواجهة الطقس السيئ محافظ القاهرة: أرقام ساخنة وغرف عمليات مع الأرصاد لمواجهة الأمطار الحكومة تعلن مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحى الحالى حتى 28 أكتوبر 2020 الكهرباء: تأمين الخطوط والمحولات ومهمات شبكة الكهرباء ضد مخاطر السيول والأمطار جريدة صوت الأزهر تفضح ثلاثى صناعة التطرف "المودودى والبنا وسيد قطب"

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