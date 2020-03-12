شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رواد نادى "مصمص" يكشفون عن تغيير الاسم إلى طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو7 اللافتة القديمة لنادى مصمص قبل تغيير اسمه لنادي طيبة، والحديث مع عدد من الرواد. وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعديل اسم نادى مصمص الرياضى ومقره 32 شارع البلاقسة بحى عابدين بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنه النظام الأساسى بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 79 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 209 تابع "أ"، بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ليصبح اسم النادى نادى طيبة الرياضى. Advertisements

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