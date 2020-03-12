شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "تيك رادار" يحتفل بتعافى الصحفى الأمريكى مات سويدار من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل موقع "تيك ردادر"، بإعلان محررها مات سويدار بتعافيه من إصابته بفيروس كورونا بعدما تم الاشتباه فى إصابته بمصر خلال تواجده فى الأقصر في رحلة قبل أيام، عبر حسابه على تويتر.

موقع "تيك ردادر"، أعاد نشر تدوينة مات سويدار، عبر حسابه على تويتر:"حسنا.. أنظر إلى ذلك .. مدير التحرير سليم".



تيك ردادرعبر تويتر

يشار إلى أن الصحفى الأمريكى مات سويدار بموقع "تيك رادار" أعلن تعافيه من إصابته بفيروس كورونا بعدما تم الاشتباه فى إصابته بمصر خلال تواجده فى الأقصر قبل أيام، متوجهًا بالشكر للأطباء المصريين وكافة أصدقاءه القدامى والجدد داخل مصر.

وتوجه سويدار برسالة على حسابه بموقع تويتر شكر خلالها الطاقم الطبى فى مصر مؤكدًا أنه معافى من كورونا، وبعث برسالة آخرى إلى أصدقائه وعائلتهم قائلا إنه يفتقدهم.

وفى وقت سابق، قال الدكتور تيدروس ادهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية أكد 70 % من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، محذرًا أن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات حقيقيا جدا.

Advertisements

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء. وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان التى لا تفعل ما يكفى لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وآثار انتشار فيروس كورونا حالة من الفزع العالمى بعد انتشاره فى أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث سجلت الإصابات فى إيران ما يزيد على 8 آلاف شخص، وتقترب من تسجيل الرقم نفسه فى إيطاليا، فيما بلغت معدلات الإصابة فى الولايات المتحدة الأمريكية 1016 حالة.