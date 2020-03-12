شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطانى فى هجوم صاروخى على معسكر التاجى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة نحو 12 من أفراد التحالف في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، وقالت الخلية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء -إن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي دون وقوع خسائر"، مشيرة إلي أن تم العثور على سيارة تحمل منصة صواريخ وبها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.