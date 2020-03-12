شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الحركة السياحية منتظمة واستقبلنا وفودًا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، أن السياحة وتدفق الوفود السياحية فى الأقصر مستمرة بشكلها الطبيعى، لافتًا إلى أنه لم تشهد انخفاضًا خلال اليومين الماضيين، بل على العكس جميع المعالم الأثرية سواء فى معبد الأقصر أو الكرنك وكذلك البر الغربى تستقبل السياح بشكل منتظم.

كما نوه عثمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن حركة وصول السياح طبيعية بمطار الأقصر، حيث استقبل المطار خلال الـ24 ساعة الماضية 4 رحلات طيران جاءت من مدن أوروبية، وحملت وفودًا سياحية من جنسيات مختلفة، فى مقدمتها الفرنسية والألمانية والإسبانية، هذا بالإضافة إلى رحلة طيران تركية وصلت فجرًا تقل 107 سائحين من جنسيات مختلفة، هذا بالإضافة إلى الرحلات الداخلية التى تأتى من القاهرة وتنقل عشرات السائحين.

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وتتابع وزارة السياحة والآثار توافد السائحين الى مدينة الأقصر، حيث أكدت أن المدينة تستقبل وفودًا قادمة من مدينتى سفاجا والغردقة فى رحلة ما تسمى "باليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، كما استقبلت زائريها من مختلف دول العالم من بينهم إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وإنجلترا وكرواتيا ولاتفيا، كما أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحى الحالى.

وصرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لم يجرى إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية فى مصر وأن القطاع السياحى يعمل بشكل منتظم، حيث قام أمس آلاف من الزائرين والوفود السياحية بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفةً عامةً ومدينة الأقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحرى ووادى الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربى بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقى، مشيرًا إلى أن معدلات الزيارة فى جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر كما هى وفقًا للموسم السياحى الحالي، وأن أعداد السائحين هذا الموسم فى معبد حتشبسوت ووادى الملوك على سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التى تم تسجيلها فى نفس التوقيت من العام الماضى.

وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بالجو الدافئ والمشمس الذى لا تتمتع به مدينة الأقصر فقط، بل جميع المقاصد السياحية و الثقافية فى مصر.