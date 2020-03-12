كيف استعدت وزارة الصحة لمواجهة سوء الأحوال الجوية × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية. 2- تكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية. 3- انعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة لتقديم الإغاثة السريعة للمواطنين. 4- توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة للتدخل فى الأزمات الصحية. Advertisements 5- توفير فصائل الدم وأدوية الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على توفير الطاقم الطبى. 6- تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية. 7- تشكيل فريق للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية. 8- زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف.

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