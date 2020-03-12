شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: فيروس كورونا عدو للعالم ويجب التغلب عليه فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن فيروس كورونا عدو مشترك، ويجب التغلب عليه في أسرع وقت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بتويتر،" يجب أن ينظر الإعلام إلى أنه هذا الوقت هو وقت وحدة وقوة.. لدينا عدو مشترك ، في الواقع ، عدو للعالم فيروس كورونا.. يجب أن نتغلب عليه بأسرع وقت ممكن وبأمان.. لا يوجد شيء أهم بالنسبة لي من حياة وسلامة الولايات المتحدة".



ترامب

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة الامريكية تضع خطة لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا القاتل لإنقاذ العديد من الأرواح في العالم، مشيرا أن الولايات المتحدة لديها أفضل العلماء والأطباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر،"يحتاج أحدهم أن يخبر الديمقراطيين في الكونجرس أن فيروس كورونا لا يهتم بأى حزب أنت فيه..نحن بحاجة لحماية جميع الأميركيين"، مضيفا:"معا نضع سياسة لوضع خطة لمنع وكشف وعلاج وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا لإنقاذ الأرواح في أمريكا والعالم..أمريكا سوف تنجزها".

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من جانب آخر قالت صحيفة هيل الأمريكية ، إن ولاية واشنطن اتخذت قرارًا بحظر أى فعالية أو تجمع لأكثر من 250 شخصًا فى منطقة سياتل فى محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وقالت الصحيفة، فى نسختها الإلكترونية ، إن الحظر يشمل الحفلات والأحداث الرياضية والتجمعات المشابهة فى مقاطعات كينج وبيرس وسنوهوميش وهى منطقة يعيش فيها 4 ملايين نسمة تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولاية واشنطن هى الأكثر تضررًا بفيروس كورونا إذ توفى بها 24 مريضا بالكورونا ، ويواجه حاكم الولاية ضغوطًا من أولياء أمور وخبراء الصحة لغلق كل المدارس فى منطقة سياتل الكبرى الأكثر تضررًا بالفيروس ، كما طالب حاكم الولاية كل مدارس الولاية إلى صياغة خطط طوارئ للتعامل مع غلق محتمل للمدراس خلال الأيام القادمة.