شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حسن كوكا يكشف تفاصيل شائعات إصابته بكورونا: أنا سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن كوكا، لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني ، ومنتخب مصر، تفاصيل الشائعات أمس حول إصابته بفيروس كورونا، مشيرا أنه سليم حيث أجرى الاختبارات وجاءت النتائج سلبية.

وقال أحمد حسن كوكا، أن كان هناك العديد من الأخبار انتشرت أمس بإصابته بفيروس كورونا، مما تسبب في قلق أهله، مشيرا أن القصة باختصار شديد ترجع أنه خلال اليومين الماضيين، أصيب رئيس نادى أوليمباكوس بفيروس كورونا ، حيث قام النادى بفحص جميع العمال والإداريين خوفا من انتشار العدوى ولكن جاءت كل النتائج سلبية، وليس هناك شيء يحتاج القلق.

وأضاف:"الصحة حاجة كبيرة .. ما ينفعش نهزر فيها.. لازم قبل ما حد يكتب حاجة .. الإنسان اللى بكتب عنه ده ليه أهل.. أنا ومغترب عايش بره مصر.. وأمى لما سمعت الخبرده ما عرفتش تنام وفاكره أنى بكذب عليها.. فكروا قبل ما تكتبوا الحاجات ده.. ما ينفعش تكتبوا حاجة زى كده من غير ما تتأكدوا من الخبر، وربنا يحفظنا من المرض ده".

يشار إلى أن نادي أوليمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حسن كوكا، أعلن في بيان رسمي ، حول خضوع جميع لاعبيه إلى فحوصات طبية ضد فيروس كورونا.

أعلن نادي أوليمبياكوس اليوناني في بيانه: "يعلن نادي أوليمبياكوس أن نتائج جميع الاختبارات والفحوصات الطبية التى خضع اللاعبين والمديرين التنفيذيين والموظفين فى النادى بشأن فيروس كورونا جاءت سلبية".

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وتقدمت إدارة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بطلب إلى الاتحاد الأوروبى "يويفا"، لتأجيل مباراة الفريق ضد أولمبياكوس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بالدروي الأوروبي غداً، الخميس، بعد إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادى اليوناني بفيروس كورونا.

وتمت تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".