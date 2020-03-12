شكرا لقرائتكم خبر عن علي باباجان يدشن حزبه من مكان إعلان تأسيس حزب أردوغان قبل 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المعارض التركي وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، الفندق الذي أعلن فيه تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2001 والذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ليعلن فيه عن تأسيس حزبه الجديد الديمقراطية والتقدم، في إشارة تحدي للنظام التركي الحاكم.

وبشكل رسمي، أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق المستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي باباجان، على حسابه على تويتر تدشين حزبه الجديد، «الديمقراطية والتقدم»، مؤكدًا بدء الحفل التأسيسي للحزب وشعاره «نحن مستعدون».

وكان أول الحاضرين للقاعة التي تم فيها الإعلان الترويجي للحزب؛ رئيس محافظة ريزة التركية عن حزب العدالة والتنمية الذي حول لحزب الديمقراطية والتقدم التركي، حسن قارال والوزراء السابقين سلمى علية قافاف ونهاد أرجون، واللفتنانت جنرال المتقاعد محمد شانفار وزوجته.

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على باباجان إن السياسة أصبحت تعتمد على الاستقطاب والتهميش، مضيفًا: «موضوع تهميش جماعة لجماعة أخرى، ومحاولة تلقي دعم من جماعة أخرى، لا يوجد ذلك في مفهومنا السياسي».

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وعبر باباجان عن احتواء حزبه لكل الآراء، قائلا: "من يعمل لإيجاد حل لمشاكل البلد، فنحن نقيم آراءه المختلفة، وهويته، ومفاهيمه، ومعتقداته على أنها ثراء، فنرى أن آراءه المختلفة فرصة جيدة للمشاركة في إيجاد الخير".

وذكر موقع تركيا الآن، أن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، قال خلال حفل تدشين حزبه الجديد، اليوم، موجها حديثه للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن العدالة جريحة والديمقراطية ضعيفة في تركيا، والسيدات يعانين من العنف والشدة، والعمال يعملون وهم خائفون من فقدان عملهم، متابعا: مواطنونا حزنوا وجُرحوا في الفترة الأخيرة، لكن نحن الآن هنا.. حان وقت الديمقراطية من أجل تركيا.