شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار عمل المخابز ومنافذ السلع الغذائية رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع الغذائية في القاهرة والمحافظات، اليوم الخميس، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة غدا الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة التموين توجيها إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من يوم الأربعاء تحسبًا سوء الطقس والأحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من إنتاج الدقيق وصرفه للمخابز أيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

فيما قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه متوقع سقوط الأمطار بواقع أكثر من 45 ملى وتصل لحد السيول، وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الحالة طبيعية فى هذا التوقيت من العام .