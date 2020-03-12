شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: 5 مليون مصاب بأمراض وراثية.. و33% منهم بسبب زواج الأقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، مشكلات عدم إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتأثيرها السلبى على صحة الأطفال.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، إن هناك عدد كبير من الأطفال يعانون الأمراض الوراثية نتيجة غياب فحوصات الآباء والأمهات، مشيرًا إلى أن أسر كثيرة غير مقتنعة بأهمية الفحوصات.

فيما أكدت غادة القماح رئيس مركز الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، على أهمية وضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر أي إحصائيات عن نسبة حدوث الامراض الوراثية.

وذكرت أن نسبة زواج الأقارب في مصر مابين 23 لـ 52%، وبالتالي فإن 33% نسبة زواج الأقارب في مصر، كما أن نسبة حدوث الأمراض الوراثية 4.5 لـ 5%، بمعدل 5 مليون مصري يعانون أمراض وراثية.