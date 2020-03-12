شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن تعافى أول حالة أصيبت بالفيروس القاتل.

أكدت وزارة الصحة السعودية، على ضرورة تجنب التجمعات التى تزيد عن 50 شخصا، وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك وفقا للتدابير اللآزمة للوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، في إنفوجراف عبر حسابها بموقع تويتر:"لسلامتكم من عدوى فيروس كورونا الجديد، نشدد على أهمية تجنب المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد عدد الحضور عن 50 شخص، والمصاحفة، حيث أنها من اكثر أسباب أنتقال العدوى".

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يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الأول عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة.

قال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 21 حالة، مشير إلى الهدف من تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار فيروس كورونا.