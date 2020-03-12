شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو جميع الدول لمضاعفة جهودها لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لمكافحة فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.
وفى وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء"
و أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأضاف مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة في عدد الحلالات والوفيات والبلدان التي تتضرر من فيروس كورونا، مضيفا ان ونشعر بالقلق لبالغ على وتيرة الانتشار للفيروس على دول العالم.
وتابع أن على كل قطاعات والأفراد في بمواجهة فيروس كورونا، وعلى جميع البلدان مشاركة أجهزة الدولة بالكامل للحد من انتشار الفيروس.
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