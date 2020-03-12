شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: سرعة الرياح غداً قد تتخطى 60 كيلو متر فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح غداً قد تصل إلى 60 كيلو متر في الساعة الواحدة، بما يعادل 30 عُقدة، وهي سرعة كبيرة للرياح، ووارد أن يؤثر على اللوحات المعدنية والأشجار والمنازل القديمة والمتهالكة، لذلك لابد من البقاء بالمنزل.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم رفع درجة الاستعداد من أجل الطقس الذي ستشهده البلاد خلال اليومين القادمين، وأن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال الأمطار والرياح وأجهزة الدولة كلها تتعاون من أجل ذلك، وأن الملاحة البحرية ستكون مضطربة لأن الأمواج ستكون مرتفعة وقد تصل إلى الجانب الأخر الذي يوجد به الأماكن السكنية، والمناطق الساحلية ستشهد أمطار غزيرة للغاية، وأن نشاط الرياح القوي يمكن أن يَثير الأتربة في بعض المناطق الصحراوية، وأن بعض المناطق قد تتجاوز الـ 30 عُقدة وهو رقم كبير للغاية.

وأوضحت أن بعض المناطق بدأت في الهطول بغزارة ببعض المناطق، بالإضافة إلى زيادة الرياح في المناطق الصحراوية، لذلك لابد من اتباع النصائح التي أطلقتها أجهزة الدولة لمواجهة سوء الطقس الذي ستشهده البلاد خلال اليومين القادمين، ويُفضل ركوب المواصلات العامة بدلاً من الخاصة إذا كان هناك ضرورة للنزول من المنزل.