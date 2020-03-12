شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لايوجد قطع للتيار بأى منطقة وجاهزون للتعامل مع الأعطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد قطع للتيار الكهربائى وأن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى ، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة .

وأشار حمزة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى من خلال مركز خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين توخى الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصاً على سلامتهم.

وكان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أنه من المنتظر بداية من اليوم الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى .

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب موجة الطقس السئ التي ستتعرض لها البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متزامن مع منخفض جوى أخر متعمق في طبقات الجو العليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السئ من السبت.