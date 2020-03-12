شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يصادق على قرار للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق الكونجرس الأميركي على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لقناة العربية. وفى سياق متصل قالت وكالة رويترز، أن واشنطن تؤكد تعرض معسكر التاجي للقصف وتعمل على تقييم الوضع. ومن حيث تفشى فيروس كورونا عالمياً، أعلنت أمريكا أن الإصابات بفيروس كورونا أرتفعت إلى 366 والوفيات إلى 29 في ولاية واشنطن فقط، لتعلن بذلك حالة الطوارئ فى واشنطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يصادق على قرار للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.