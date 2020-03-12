شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجازة لطلاب المدارس بسبب سوء الطقس وانتظام الدراسة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقف الدراسة اليوم الخميس 12 مارس الجارى، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث يحصل الطلاب والمعلمون على إجازة رسمية لمدة يوم واحد فقط اليوم الخميس، على أن تعود الدراسة وتنتظم بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تتابع وزارة التربية والتعليم سحب مياه الأمطار من المدارس إذا شهدت البلاد سقوط مياه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.