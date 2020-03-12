شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى للسياحة: تراجع المبيعات بالسوق السياحى إلى 75% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استقصاء حديث قام به الاتحاد الألمانى للسياحة DRV، تراجع المبيعات فى السوق السياحى وصل إلى 75%، فى حين ترى معظم الشركات السياحية التى شملها الاستطلاع أن نهاية التحديات الاقتصادية الحالية ستكون فى النصف الثانى من العام على أقرب تقدير.

وقال نوربرت فيبج رئيس الاتحاد تعليقًا على تلك النسبة، إن "الناس الآن موسوسون وغير مستقرين ويحجمون فى الوقت الراهن عن أى حجوزات سياحية ترقباً لما سيحدث"، ويضيف متفائلاً "السياحة مهمة جدًا بالنسبة للألمان، وأراهن على عام سياحى قوى فى آخر لحظة"، حيث جرت محاصرة فيروس كورونا قريباً، وسوف تتعافى السياحة العالمية سريعاً وتعود كما كانت من قبل بل وسيحدث بها نمو غير مسبوق.

وأجرت منظمة السياحة العالمية تحليلاً للوضع العالمى فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد لمعرفة تأثيره على قطاع السياحة العالمى، حيث قدرت المنظمة أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة من 1% إلى 3% خلال العام الحالى 2020 على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يترجم إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكى فى إنفاق الزوار الدوليين فى الوجهات السياحية (إيرادات السياحة الدولية).

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وأشارت المنظمة إلى أن تلك الأرقام جاءت بالقياس بسيناريو سارس الذى انتشر عام 2002/2003 وتأثيره، وديناميات سوق السفر العالمي، واضطرابات السفر الحالية، والانتشار الجغرافى لـ COVID-19 وتأثيره الاقتصادى المحتمل.

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018، وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية، بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمى الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

وكان 73% من الرحلات التى قام بها الألمان لخارج ألمانيا و27% رحلات داخلية، وجاءت الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التى توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة إسكندنافيا 3,3%.

وتمثلت الوجهات السياحية العشرة الأولى المحببة للألمان خلال عام 2018 حسب النسبة المئوية، أسبانيا بنسبة مئوية 13,7%، إيطاليا بنسبة 8,1%، تركيا بنسبة 5,1%، النمسا 4,9%، اليونان 4%، فرنسا 3,1%، هولندا بنسبة مئوية 2,8%، بولندا بنسبة مئوية 2,5%، مصر بنسبة مئوية 1,9%.