بزعم استثمارها بالوحدات السكنية.. سقوط "مستريح" الغربية في التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على مستريح بالغربية هارب من 162 سنة سجن استولى على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم بالتجمع الأول.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تحت عنوان "مستريح الغربية" بشأن قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة للاستثمار العقاري "بدائرة قسم أول طنطا - بمحافظة الغربية" وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشاريع سكنية وهمية بمدينة طنطا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة نظير توفير وحدات سكنية لهم بعدة أراضي تبين وجود نزاع قضائي عليها وهروبه لمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، "مهندس زراعي" 50 سنة، حال تواجده بأحد العقارات بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 54 حكم جزئي ومستأنف "شيكات" بإجمالي حبس 162 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.