نشرة الحوادث المسائية.. ضبط المتنمرين على الشاب الصيني واستمرار دعوى الطيار ضد محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب صيني

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على السائق ومصور الفيديو في واقعة التنمر من الشاب الذي يحمل الجنسية الصينية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك".

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-ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

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-مصدر أمني: ضبط السائق صاحب واقعة التنمر بصيني على الدائري

قال مصدر أمني إن مباحث قسم شرطة البساتين قبضت على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق الدائري.

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-مصرع عنصر جنائي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.

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-نجاة قائد سيارة من حادث مروع بالشرقية

تسبب حادث سير بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي، في شطر سيارة ملاكي إلى نصفين، خلال سيرها بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، فيما انقذت العناية الإلهية قائدها من الموت.

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-عامل يستعين بـ 5 طلاب لاستدراج أجنبي وسرقة أمواله بالإكراه في المعادي

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل، استعان بـ 5 طلاب، وسرقوا أجنبي بالإكراه، بعد التعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي، واستولوا على الفيزا كارت وسحبوا منها أموال في المعادي.

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-تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع لـ15 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و 862ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي مالية، لجلسة 15 أبريل؛ للتقرير.

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-تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبواليسر لـ 8 أبريل

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، لجلسة 8 أبريل الجاري، لحضور الفنان محمد رمضان أو ممثله القانوني.

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-25 مارس.. الحكم في معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة

حجزت محكمة جنح الدقي، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي، لجلسة 25 مارس؛ للحكم.

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-إحالة "نقاش" للجنايات بتهمة قتل شقيقه

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم، بإحالة نقاش إلى محكمة الجنايات؛ متهم بقتل شقيقه بعدما اكتشف علاقة زوجته الآثمة به، بمنشأة القناطر.

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- موظف يدهس جاره أمام المارة والنيابة تأمر بحبسه في الشرقية

أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس موظف سابق، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل مسن أمام أعين المارة، لوجود خلافات مالية بينهما.

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