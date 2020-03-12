الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهمي التنمر بشاب صيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن القبض على سائق ومهندس متهمين في واقعة التنمر على الشاب الصيني الذي ظهر مؤخرًا خلال فيديو يتحرك مذعورًا على أحد الطرق السريعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ضبطت السائق لترك الشاب الصيني داخل سيارته الأجرة وهرب، بينما قبضت على المهندس لتصويره الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الوزارة أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة، مشيرة إلى أن المجني عليه عمره 31 سنة، مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

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وتحدد من التحريات أن السيارة التي تركها الشاب الآسيوي ملك سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وبعد ضبطه أقر أنه اصطحب المجني عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ لاحظ سعاله المُستمر داخل السيارة قيادته، فأنزله خوفًا من إصابته.

وتوصلت التحريات إلى هوية مُصور الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي؛ فهو مهندس مقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، وبعد ضبطه اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، موضحًا أنه حذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشاب يتحرك مذعورًا على أحد الطرق السريعة، بعدما تركه سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها وهرب، ما جعل كثيرين يحاولون الوصول للشاب والاعتذار له.