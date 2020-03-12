محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
كشف المستشار العمالي مجدي سيد حسنين التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، عن بدء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي والذي يمنع الخروج نهائيا من المنازل، لافتا إلى أن كل من يخرج من منزله عليه حمل تصريح للطوارئ فقط لعدم التعرض للعقوبات، المتمثلة في دفع 300 يورو والحبس ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بايطاليا.
وأضافت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم أن قرار رئيس الوزراء الإيطالي شدد على منع الانتقال من مدينة إلى أي مدينه أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس و300 يورو غرامة.. عقوبة الخروج من المنزل في إيطاليا دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.