وزيرة البيئة تطلق مشروع زراعة الأسطح من "بيت القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء، مشروع "مبادرة زراعة الأسطح " من المركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ ومبادرة "شجرها"، وذلك في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة -في تصريح صحفي- أن المشروع بدأ بنظامي "المراقد الخشبية والهيدروبونيك" لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع وألوان مختلفة، مع مراعاة وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو، كما تم تزويد مشروع زراعة الأسطح بوحدة تصنيع السماد compost machine لإنتاج السماد العضوي من مخلفات النباتات.

وقالت الوزيرة: "قررنا الاستفادة من سطح المبنى التابع للوزارة بالتعاون مع مبادرة شجرها لنشر فكرة زراعة الأسطح، وبدأنا بأشجار مثمرة وطبية نستطيع الاستفادة منها وتضيف الشكل الجمالي للمكان، كما تعد نموذجا يمكن تطبيقه في باقي المحافظات"، مضيفة أن هذا المشروع يبعث عددا من الرسائل ومنها أن كل فرد يمكن أن يبدأ من موقعه لتجميل البيئة، كما أن زراعة الأسطح تجربة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، بأقل الإمكانيات.

ولفتت إلى أهمية زراعة الأسطح كمظهر حضاري ومتنفس طبيعي للمواطنين، كما أنها تمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن التغيرات المناخية وزيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي، منوهة بأن زيادة المساحات الخضراء تساعد على تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي واستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

وأشادت وزيرة البيئة بالدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في عملية التنمية وتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة للنهوض بالبيئة وتنمية المجتمع، مسترشدة بما تنفذه مبادرة شجرها من جهود لدعم مفهوم التشجير وتشجيع الشباب على تبنيه وتنفيذ مشروعاتهم التي تخدم البيئة والمجتمع.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى إطلاق مثل هذه المبادرات وتعميمها على مستوى المؤسسات والمباني في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية ونشر ثقافة زيادة المساحات الخضراء لدى المواطنين.