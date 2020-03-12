الإسكان: طوارئ بشركات المياه وأجهزة المدن لمواجهة تقلبات الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام.

بدوره، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -في بيان- أنه تم إصدار قرارات من رؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، بتواجد رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع الشركات بمكاتبهم دون مغادرة، وكذا جميع الأطقم المخصصة من العاملين على المعدات وفرق الصيانة وجميع المختصين، على مدار اليوم، خلال الأيام الـ3 المقبلة، ويتم انعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك تعليمات مشددة بإلغاء الإجازات لجميع العاملين بالشركات، وتواجد جميع المعدات والعاملين بالشارع على مدار الـ24 ساعة، من أجل مواجهة سقوط الأمطار المتوقع، ورفع حالات التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار بمختلف المحافظات، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين الشركات التابعة للاستفادة من المعدات وسيارات كسح المياه بالشركات التى لن تشهد محافظاتها سقوطا للأمطار، وذلك لتعزيز ودعم الشركات الأخرى وسرعة التعامل وسحب تجمعات المياه من المحافظات المتأثرة، كما أن هناك خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بحيث تتمركز المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المحاور الرئيسية، وبجوار الأنفاق والكبارى والمناطق الساخنة، ويتم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الـ24 ساعة على مستوى جميع المحافظات على اتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة، لمواجهة سقوط الأمطار المتوقع، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، وتواجد رؤساء الأجهزة ونوابهم، ومديرى الإدارات المعنية، خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وانعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

وقال إنه تم بأجهزة المدن الجديدة، تشكيل مجموعات عمل من الإدارات المختصة، للمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مصادر التغذية بالكهرباء، وعمل مولدات الكهرباء، والطلمبات الغاطسة، وتوافر الوقود اللازم، وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدن، وكذا صيانة خطوط الصرف الصحي، وتطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، بالإضافة لتجهيز سيارات كسح وشفط المياه، وتواجدها بمحاور الطرق الرئيسية والمناطق الساخنة، مؤكداً أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.